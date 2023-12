Mãe de criança que morreu carbonizada em Taguatinga é presa

A mãe da criança de dois anos que morreu carbonizada, na QNL 16 de Taguatinga Norte, na madrugada desta quinta-feira (21/12), foi presa e autuada por abandono de incapaz com resultado morte.

Lilia Pereira da Silva, 35, está presa e deve passar por audiência de custódia nesta sexta-feira (22/12). De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a mulher informou aos policiais que havia saído para comprar uma vela e quando retornou, a casa estava em chamas. De acordo com a polícia, ela é usuária de drogas.

Quando os bombeiros chegaram, havia chamas altas e muita fumaça na residência. Assim que o incêndio foi normalizado, as equipes iniciaram buscas no imóvel e encontraram o corpo da vítima, uma menina, carbonizado na cama. O incêndio ficou concentrado no quarto.

A 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte) cuida das investigações. Caso seja condenada, ela pode pegar pena de seis a 16 anos de prisão.