Colisão entre veículos na BR-070 resulta em morte de jovem de 17 anos

Um acidente de trânsito na madrugada desta quinta-feira (21/12) deixou quatro pessoas feridas e uma vítima fatal. A fatalidade ocorreu na BR-070, sentido Brasília-Águas Lindas, após o Atacadão Dia a Dia, na região de Ceilândia.

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) esteve no local por volta das 2h42 para prestar socorro às vítimas. Chegando ao local, os militares se depararam com um caminhão de transporte de lixo, cor branca, e um veículo de passeio VW/Jetta, de cor branca. O condutor do caminhão, um homem de 46 anos, foi atendido e avaliado pelos socorristas. Ele não tinha ferimentos aparentes e não se queixava de dor, portanto, não houve necessidade de transporte a nenhuma unidade de saúde.

O condutor do carro de passeio, um homem, 33, apresentava um corte profundo na região da testa e suspeita de fratura no braço direito. Estava consciente, desorientado e estável. Uma menina, 17, foi encontrada sem sinais vitais e com múltiplos traumas. O óbito foi confirmado no local.

Outra jovem, 18, apresentava suspeitas de fratura nos ossos da boca, traumatismo craniano, ferimentos no tórax e não falava. Estava agitada, desorientada e instável. Uma mulher, 20, andando fora do veículo, alegava dor de cabeça e na região da tórax. Ela apresentava quadro de ansiedade mas estava consciente, orientada e estável.

Todas as vítimas foram transportadas pelo CBMDF ao Hospital Regional da Ceilândia (HRC). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Perícia da Polícia Civil do Distrito Federal PCDF foram acionadas para o local.