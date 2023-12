Rodoviária do Sol Nascente é inaugurada e atenderá 20 mil pessoas por dia

Ibaneis Rocha inaugura Terminal Rodoviário do Sol Nascente e Pôr do Sol - (crédito: Agência Brasília ) Giulia Luchetta Giulia Luchetta

A esperada Rodoviária do Sol Nascente e Pôr do Sol foi inaugurada, nesta quinta-feira (21/12), pelo governador Ibaneis Rocha (MDB). Com um investimento de R$ 4,7 milhões e a criação de 80 empregos, a nova estrutura, localizada no Trecho 2 da Quadra 105 ao lado do Restaurante Comunitário, abrange uma área de 24.250 m², com 5.875 m² de construção. A expectativa é que 20 mil passageiros sejam atendidos por dia.

O novo terminal rodoviário oferece seis baias de embarque, estacionamento para veículos e motos, salas administrativas, lanchonete, banheiros acessíveis, piso tátil e grades para portas e guichês.



Durante a inauguração, o governador Ibaneis Rocha lembrou da implantação da região administrativa (RA), em 2019. “Quando criamos a cidade tínhamos em mente tudo o que era necessário fazer. Já temos escolas, creches, agora a rodoviária, Restaurante Comunitário, passamos na ponte que liga os trechos 1 e 2. São muitas obras que temos desenvolvido. Fico feliz de comparecer aqui neste fim de ano e fazer essas entregas”, disse.

Alex Carreiro, secretário executivo de Transporte e Mobilidade do DF, destaca que a frota de veículos será renovada até março de 2024, visando melhor atendimento à comunidade. Planos incluem o fortalecimento de linhas circulares, criação de novas rotas, como a estudada para a W3 Norte, e a entrega de setenta ônibus pela Expresso São José.