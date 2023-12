Um policial militar matou um homem, ainda sem identidade revelada, na madrugada desta sexta-feira (22/12), na QNA 16 de Taguatinga Norte. A corporação informa que foi acionada para atender quatro ocorrências de ameaça em um prédio, por volta das 4h30. Ao chegar no endereço, a vítima estava na janela e deu a chave para os policiais entrarem na residência.

Em seguida, segundo a PM, o suspeito partiu para cima dos policiais com um bastão de madeira cheio de pregos e parafusos na ponta e os agrediu fisicamente. A equipe usou a força para conter a agressão e um policial atirou duas vezes no agressor, que foi atingido na coxa direita e no tórax.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionada para socorrer o homem baleado, mas ele morreu no local. A ocorrência foi registrada na 12ª DP (Taguatinga Centro), que investiga o caso.