Idosa morre atropelada ao tentar atravessar o Eixão Sul

Uma idosa de 66 anos foi atropelada, na tarde desta quinta-feira (21/11), no Eixão Rodoviário, na altura das entrequadras 114/115 da Asa Sul. A vítima foi acertada por um automóvel quando fazia a travessia das seis faixas de mão dupla da via, e acabou lançada para a faixa central da avenida.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para prestar os primeiros socorros, por volta das 15h45. Ao chegarem no local, os socorristas precisaram iniciar o protocolo de trauma avançado por constatar que a vítima estava em parada cardiorrespiratória, e de imediato, as equipes iniciaram as manobras de reanimação cardiopulmonar.

Após aproximadamente 30 minutos de manobras, os sinais vitais não foram restabelecidos e o óbito foi declarado no local. O veículo envolvido, um GM/Onix de cor branca, era conduzido por um jovem, 19, que foi atendido e avaliado pelos socorristas, ficando constatado que saiu ileso do automóvel e não necessitava de transporte para uma unidade hospitalar.

A Polícia Militar do DF e a perícia da Polícia Civil foram acionadas para o local.