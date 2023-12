Uma criança de 3 anos foi atropelada por um motociclista na madrugada do Natal (25/12), na quadra 803 do Recanto da Emas. O pai da criança, visivelmente abalado e alterado, saiu de sua residência portando duas armas de fogo e efetuou disparos para o alto.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada por causa dos tiros e, ao chegar no local, constatou um acidente envolvendo uma criança do sexo feminino que havia sido atropelada por um motociclista de 22 anos. Aos policiais, o pai explicou que, ao ser informado do atropelamento de sua filha, agiu impulsivamente e fez os disparos na rua.

A criança foi imediatamente socorrida por sua mãe e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Recanto das Emas, sendo posteriormente transferida para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT). A menina lesionou a perna esquerda e a cabeça. O pai da criança colaborou com as autoridades, indicando o local onde havia guardado as armas de fogo.

Como procedimento padrão, foi oferecido o teste do etilômetro ao condutor da moto, no resultado foi confirmado ele não estava sob efeito de álcool. Medidas administrativas foram tomadas em relação à motocicleta envolvida no acidente, sendo liberada no local por falta de guincho.

O caso permanece em investigação, e as autoridades buscam esclarecer as circunstâncias do acidente e do subsequente disparos de arma de fogo. Todos os envolvidos foram encaminhados para a 27ª Delegacia para o registro das ocorrências.

Ao Correio, o delegado Fernando Fernandes, contou que o pai da criança tinha o registro da armas, duas pistolas 9mm. "As armas foram apreendias junto com 23 munições", conta. "O homem acumula diversas passagens, como porte ilegal de arma de fogo anteriormente, injuria, compra de produtos roubados, lesão corporal, lei maria da penha e falso testemunho", detalha. Ele será liberado sob fiança de um salário minimo, (R$ 1320).