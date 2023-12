Mulher é assassinada a facadas pelo companheiro em Ceilândia

Mais uma mulher foi vítima de um crime brutal. Patrícia do Nascimento Feitosa, de 44 anos, foi morta a facadas dentro de casa, na QNN 3 de Ceilândia Norte, pelo companheiro José da Luz Bento da Conceição, 41. O feminicídio ocorreu nessa segunda-feira (25/12) e é o 34° caso no Distrito Federal, em 2023.

O Correio apurou que José da Luz compareceu à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro), na manhã desta terça-feira (26/12), com cortes profundos nos pulsos e no pescoço, afirmando que queria morrer, pois havia sido traído por sua companheira. Uma equipe do Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionada para atendê-lo.

Logo em seguida, policiais da 15ª DP foram ao endereço informado por José, por suspeitarem que ele estaria mentindo. No local, os policiais encontraram o corpo de Patrícia e havia muito sangue no chão. Depois, ainda na delegacia, José confessou aos socorristas que assassinou a companheira.

A perícia da Polícia Civil (PCDF) foi acionada. José da Luz foi encaminhado ao Hospital de Base para uma cirurgia — ele está mantido sob custódia de policiais.



Crime

É o segundo crime de feminicídio registrado pela polícia nesta terça-feira (26/12). Na madrugada de hoje, uma mulher foi morta no Setor Estância Mestre d’armas 05, em Planaltina.

A vítima, de 40 anos, foi encontrada ao lado do veículo dela, após ter colidido com o automóvel na porta de um comércio da região. De acordo com a Polícia Militar (PMDF), ela levou dois tiros. Quando os socorristas chegaram ao local, por volta de 4h30, ela já estava sem vida.

Os policiais investigam se a vítima foi alvo dos disparos de arma de fogo antes ou depois de colidir com o carro no comércio.