Mulher de 40 anos é morta a tiros em Planaltina nesta madrugada

Uma mulher foi morta, na madrugada desta terça-feira (26/12), no Setor Estância Mestre d’armas 05, em Planaltina. O caso foi registrado como feminicídio.

A vítima, identificada como Michele Carvalho Magalhães, de 40 anos, foi encontrada ao lado do veículo dela, após ter colidido com o automóvel na porta de um comércio da região. De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), ela levou dois tiros. Quando os socorristas chegaram no local, por volta de 4h30, ela já estava sem vida.

Os policiais investigam se a vítima foi alvo dos disparos de arma de fogo antes ou depois de colidir com o carro no comércio. Caso confirmado como feminicídio, é o 33° no Distrito Federal em 2023, consolidando como o maior registro anual dos últimos cinco anos.