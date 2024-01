Astros, cartas e búzios revelam ao Correio o que nos espera em 2024

Com a virada de mais um ano, é natural que se pergunte o que o novo ciclo que se inicia reserva para todos nós. A ciência ainda não comprovou uma forma eficaz de prever o futuro, mas há quem acredite no que dizem os astros, as cartas do baralho ou os búzios.

Antes de traduzir o que o céu prevê para 2024, o astrólogo e psicanalista Arthur Tadeu Curado explica que, para a astrologia, o novo ano cósmico inicia em 20 de março, durante o equinócio de outono, para o Hemisfério Sul, e de primavera, para o Norte. Essa é a data de quando o Sol entra na constelação de Áries, o primeiro signo do zodíaco.

Segundo Curado, o ano novo será regido por Saturno, conhecido por ser o planeta da responsabilidade. O astrólogo diz que 2024 será menos acelerado. "O ideal é que a gente use esse último trimestre de ano astrológico para elaborar um pouco melhor o equilíbrio, o desejo, o que eu quero, de como eu quero. Porque se a gente pensar que Saturno estabiliza, que ele nos estabilize num lugar um pouco mais confortável", aconselha o profissional.

Ao longo de todo o ano, Saturno transitará no signo de Peixes, que rege a saúde mental. "Saturno vai cobrar do coletivo a saúde mental em um chamado para a realidade, para o campo do real, para o que está acontecendo", avisa Arthur Tadeu, que também destaca a possibilidade de situações de escassez no período. "Quando Saturno é o regente do ano, sempre tem questões coletivas de escassez. É bem provável que possa acontecer racionamento de água, de energia ou a falta de produtos básicos, seja por uma questão climática, econômica ou em decorrência de guerras", revela.

O especialista em astrologia lembra que, no fim de 2019, houve uma conjunção raríssima de Saturno e Júpiter, que abriu a possibilidade do que ele chama de "conta coletiva", acompanhada pela pandemia, pós-pandemia e os seus desdobramentos. Agora, com Saturno em Peixes, é a hora da cobrança, o que o astrólogo relaciona com questões mais profundas.

"Tudo está dentro de um esquema maior, que é um sistema no qual estamos inseridos, que fala de consumismo, de desempenho, de capitalismo, da sociedade do eu sou o que eu faço, a sociedade do cansaço, que está cansada de ter que ser ela mesma, de ter que fazer de si a própria empresa. São sintomas coletivos de uma sociedade que está mentindo para si mesma o tempo inteiro", analisa.

27/12/2023 Crédito: Carlos Vieira/CB/DA Press. Brasília, DF. Cidades. Previsões para 2024. Arthur Curado, psicanalista e astrólogo. (foto: Carlos Vieira/CB/D.A.Press)

Planetas

Em 2024, Plutão entra em Aquário, em um trânsito que vai durar duas décadas. "A última vez que Plutão esteve em Aquário foi entre 1776 e 1798. Nesses 22 anos, aconteceram a Revolução Industrial, o Iluminismo e a Revolução Francesa", destaca Arthur Tadeu. "Plutão representa o fim, a morte de algo, para o renascimento de algo diferente. E Aquário está relacionado ao coletivo, à humanidade e rege a tecnologia. É uma revolução vindo aí e já vemos algumas transformações importantes como a inteligência artificial e a exploração espacial", aponta.

Uma boa notícia é que o ano novo é favorável para o aprendizado. Júpiter entra em Gêmeos em 25 de maio, inaugurando um bom período para os estudos. "Gêmeos rege o conhecimento, o aprendizado e a cognição. É o que faz networking. Será um ano em que os processos de aprendizado ficam favorecidos, para aprender novas especializações, com novas abordagens e desenvolvimento de novas ferramentas", afirma o astrólogo, que explica que Gêmeos é o signo do movimento. "A partir de junho, a gente vai poder se deslocar melhor, planejar viagens, estudar em outro lugar ou planejar um projeto que se anseia há muito tempo. Será uma época de expansão de contatos", finaliza.

Força e resistência

Pai André de Obaluaiê, sacerdote do Candomblé em Salvador, na Bahia, já consultou os búzios a respeito do que podemos esperar para 2024. Por ser um ano que começa em uma segunda-feira, o babalorixá conta que o novo ano será regido por Obaluaiê, que é considerado o senhor da terra e símbolo de força e resistência. "Será um ano de muitas transformações no âmbito social. As mudanças climáticas vão se intensificar de modo que ninguém mais poderá negar o aquecimento global. Estamos maltratando a Terra e Obaluaiê vai reivindicar o sentido da vida", explica, observando que, no Brasil, a região que mais vai sofrer com os extremos climáticos será o Sudeste, com fortes tempestades e inundações.

O babalorixá Pai André de Obaluaiê revela o que os búzios dizem sobre 2024 (foto: Arquivo pessoal )

O ano que se inicia também será regido por Exu, a divindade que é senhor dos movimentos e da comunicação. Segundo o babalorixá, anos regidos por Exu são períodos de revelações e esclarecimentos. "Exu é o senhor que faz o erro virar acerto, e o acerto virar um desacerto. Ele faz coisas improváveis serem esclarecidas e para outras, que pensávamos ter certeza, ele traz os questionamentos. A humanidade vai descobrir muitas coisas e questionar outras", antecipa.

O sacerdote também alerta para a necessidade dos cuidados com as saúdes física e mental em 2024. "A pandemia da covid-19 foi um alerta para esses cuidados, mas muita gente ainda não se conscientizou", observa Pai André, que revela uma previsão que é um gatilho para os traumas causados pelo novo coronavírus. "Endemias vão surgir em vários lugares do planeta."

O Brasil nas cartas

Odete Pinheiro é numeróloga e taróloga há 30 anos. Ao Correio, a profissional esclareceu sobre o que o ano novo guarda para o Brasil. Antes de cortar o baralho, ela adiantou que 2024 é o número oito na numerologia, o que significa que é um ano de organização e disciplina, mas que será um bom período para empreender. "O país pode crescer, mas, se não houver equilíbrio, pode haver consequências negativas, como greves e insatisfações gerais", afirma a taróloga.

Odete Pinheiro, taróloga: 2024 é ano de organização e disciplina (foto: Arquivo pessoal)

Na área da política, Odete não vê nas cartas a saída de Lula antes do tempo. O presidente é representado pela carta do imperador, que terá fortalecimento de alianças, mas que será difícil direcioná-las. "Lula, no entanto, vai conseguir. Haverá traições e confusões que exigirão dele mais pulso firme", prevê a taróloga, que também interpreta o rei de espadas como um grande político que vai tentar dificultar os movimentos do chefe do Executivo Federal, mas que "a justiça será feita", segundo a vidente. "Lula precisa ter mais atenção com as saúdes gástrica e cardíaca", acrescenta.

Na economia, Pinheiro vê que o Brasil terá uma melhora significativa, por meio de muito empenho e luta, mas que haverá pessoas contrárias às soluções necessárias, representadas pelas cartas de espadas. "Alguém importante da área econômica do governo, representado pelo mago, vai sair de cena", diz Odete.

Já em relação à sociedade, as cartas dizem à vidente que haverá muitas cobranças ao imperador. "A sociedade vai passar por muitas provações, representadas pelo enforcado. Isso vai exigir que o governo feche ciclos para iniciar outros. As pessoas vão cobrar coisas novas e promessas já feitas, em todos os campos, não só no financeiro."

No meio ambiente, Odete vê muita ansiedade para fazer algo para reverter os problemas causados pelo crise climática, mas haverá muitas dificuldades, representados pelo cinco de ouros, que é a carta da falência e também relacionada a pessoas que muito falam e pouco fazem, de acordo com a taróloga. "Porém, no segundo semestre, haverá uma reviravolta que vai surpreender os mais pessimistas em relação ao assunto", revela. "Mas a guerra contra o garimpo ilegal vai continuar", alerta.