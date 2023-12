Tempo: quinta-feira será de calor e chuvas intensas no fim da tarde

A poucos dias da virada do ano, o verão segue com altas temperaturas e chuvas isoladas. Nesta quinta-feira (28/12), o céu amanheceu ensolarado e parcialmente nublado e a tendência é que, ao longo do dia, haja períodos de calor. Devido ao tempo abafado, há formação de instabilidade, resultando em tempestades isoladas, com a possibilidade de rajadas de vento e trovoadas.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é que os termômetros registrem máxima de 32ºC; a mínima foi de 17,7°C, na Estação Meteorológica de Águas Emendadas, em Planaltina. Já a umidade deve ficar entre 35% e 95%. No Plano Piloto, a temperatura mínima foi de 18,1°C e pode atingir máxima de 31ºC. A umidade pode variar de 45% a 95%.

Deise Moraes, meteorologista do Inmet, lembrou que as tempestades devem ocorrer no fim da tarde e começo da noite, previsão esperada, também, para os próximos dias.

Em caso de fortes chuvas, a Defesa Civil do Distrito Federal (DCDF) recomenda que não se utilize equipamentos elétricos; evitar tomar banho durante as pancadas de chuva; não usar o telefone caso esteja conectado à rede elétrica; evitar a proximidade e o contato com materiais condutores de energia; manter-se sempre calçado; e, antes da tempestade, desligar todos os aparelhos eletroeletrônicos das tomadas.

Na rua, também valem alguns cuidados: procurar abrigo; não se expor à chuva; não se abrigar embaixo de árvores; evitar locais próximos à rede elétrica; e manter-se no interior do carro, local isolado e seguro.