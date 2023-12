DF terá tempo chuvoso e nublado até o réveillon, prevê Inmet

Nublado e com pancadas de chuva ao longo do dia. Esse deve ser o tempo no Distrito Federal até o réveillon, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nesta terça-feira (26/12), a umidade relativa do ar varia de 95% a 50%, com chances de trovoadas e rajadas de vento isoladas.

A temperatura mínima registrada nesta manhã foi de 17ºC, em Brazlândia. A máxima prevista é de 30ºC. De acordo com a meteorologista do Inmet Andrea Ramos, o dia deve ter poucas aberturas de sol.

“Não vai ser um dia muito quente porque as chuvas vão prevalecer. Teremos muita nebulosidade, com períodos de chuva, trovoadas e rajadas de vento isoladas. As temperaturas ficam agradáveis, com máxima entre 29ºC e 30ºC”, informa a especialista.

Andrea garante que a tendência é de chuva até domingo (31/12). “Até 1º de janeiro segue esse tempo de chuvas e ameniza o calor. A última semana de 2023 vai ser chuvosa”, destaca a meteorologista.

Alerta amarelo

Pelo segundo dia seguido, o Inmet publicou um alerta amarelo de perigo para chuvas intensas no Distrito Federal. O comunicado foi publicado às 12h01 dessa segunda-feira (25/12) e vale até as 10h desta terça-feira (26/12). O instituto chama a atenção para possibilidade de chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, acompanhadas de ventos intensos de 40 a 60 km/h.

O Inmet avisa que há baixo risco de corte de energia e descargas elétricas, queda de galhos de árvores e alagamentos. Em caso de rajadas de vento, o Inmet aconselha que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. O órgão também orienta que a população não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.