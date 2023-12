A virada de 2023 para 2024, no Distrito Federal, será de tempo nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, de acordo com previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os próximos três dias (30 e 31 de dezembro e 1º de janeiro) deverão apresentar esse cenário.

Com relação à temperatura, o brasiliense terá um leve alívio do calor no começo do novo ano. "No domingo, as temperaturas máximas devem ser de 30ºC a 31ºC. Na segunda-feira, elas caem um pouco, com mínima de 17ºC e máxima de 29ºC", prevê Andrea Ramos, meteorologista do Inmet, em entrevista ao Correio.

Na hora da virada, os ventos devem estar fracos ou moderados com rajadas. A umidade do ar estará entre 60% e 95%.

Para a primeira semana de 2024, o Instituto prevê mais chuva. Na terça-feira (2/1), a umidade do ar estará em 100%, de acordo com as estimativas, com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas.