Réveillon na Explanada dos Ministérios traz nomes de sucesso do sertanejo

A tradicional festa de Réveillon do Distrito Federal está mais que confirmada para fazer história na virada do dia 31 de dezembro. O Réveillon Cidade Luz ocorre anualmente na capital e é dividido em três grandes polos: Esplanada dos Ministérios, Planaltina e Ceilândia, além da Prainha do Lago Paranoá. Com acesso livre, o ambiente é todo cercado e conta com uma estrutura especial para a celebração de passagem de ano.

O palco principal, localizado na Esplanada dos Ministérios, contará com as participações ilustres dos artistas Heverton & Heverson; Israel e Rodolffo; Naiara Azevedo; e Roupa Nova para fazer da data um dia ainda mais especial. "O ano novo significa recomeçar, escrever mais um capítulo da sua vida, e começar o ano com os brasilienses vai ser incrível, começaremos com o pé direito", explica a cantora e compositora paranaense Naiara Azevedo.

A artista ainda destaca que sempre se sente muito bem recebida pelo público de Brasília e conta como estão as preparações para o evento. "A cidade sempre me recebeu de braços abertos e o público de lá tem uma energia indescritível", diz. "O repertório vai ser repleto de grandes hits meus e também de outros cantores. Precisamos de músicas animadas nessa grande festa que ficará marcada na vida de todos os presentes".

A banda carioca Roupa Nova também ressalta a animação de tocar na virada de ano da maior festa de Réveillon do Distrito Federal. "Nós somos muito gratos e felizes por tocar em um lugar que sempre nos recebe tão bem. Que venha 2024 para termos novas oportunidades juntos", diz Kiko, guitarrista do sexteto. "Lançamos o projeto 40 anos, que está sendo um sucesso, e que em 2024 possamos continuar levando amor e paz através das nossas canções. Nós fazemos o que amamos, então não tem como dar errado", ele destaca.

*Estagiária sob a supervisão de Pedro Ibarra

Colaborou Pedro Ibarra

Serviço

Réveillon Cidade Luz

Domingo, a partir das 19h, na Esplanada dos Ministérios. Evento com entrada gratuita e livre.