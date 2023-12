Após morte de Michele, pai ordenou que filho atirasse no amigo dela

Em coletiva de imprensa promovida na tarde desta sexta-feira (29/12), o delegado Marcelo Gaia, da 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina), deu detalhes sobre o assassinato de Michele Carvalho Magalhães, 30 anos. O Correio antecipou, em reportagem publicada nesta sexta-feira (29/12), que a motivação tem relação com um processo de tentativa de homicídio que Michele cometeu contra uma jovem, em abril de 2022.

Na madrugada de terça-feira (26/12), Michele e um amigo saíam de uma confraternização, no Setor Estância Mestre d'Armas 05, em Planaltina. No momento em que a mulher entrou no carro, percebeu que o carro estava com problemas. Nesta hora, um homem e o filho, de 17 anos, passavam pela rua e foram acionados pelo colega de Michele para que ajudassem a dar “tranco” no veículo.

Pai e filho fingiram que iriam ajudar Michele e o amigo, momento em que o menor abordou Michele pela janela e perguntou: “Esse carro é seu?”. Michele respondeu que sim e o adolescente efetuou dois disparos na cabeça e no pescoço dela.

Motivação

As investigações conduzidas pela 16ª DP revelaram que o assassinato de Michele foi motivado devido a um processo que ela respondia por tentativa de homicídio. Em 2022, ela e uma adolescente tentaram matar uma mulher em Planaltina. Conforme consta nos processos judiciais, Michele teria uma desavença com a vítima, após a garota desferir uma facada na mão dela, quebrar o vidro do carro e a lanterna traseira.

No dia do crime, em abril, Michele estava acompanhada de uma adolescente e teria tentado imputar os fatos à menor, a fim de que ela assumisse a autoria, segundo consta no TJDFT. Michele cumpria a pena em liberdade por tentativa de homicídio e corrupção de menores.

Após o assassinato de Michele, a polícia descobriu que o pai e o irmão da vítima que ela tentou matar se uniram para ceifar a vida de Michele. Câmeras do circuito interno de segurança registraram o homicídio de Michele. Pelas imagens, é possível ver o pai e filho se aproximando do carro e a hora em que os disparos são efetuados. “O pai ainda disse para o filho atirar no amigo de Michele para evitar que ele contasse. Mas o homem correu e não foi atingido”, afirmou o delegado Marcelo Gaia.

O homem foi preso nessa quinta-feira (28/12) e o filho dele segue foragido. A PCDF enviou o caso à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) por se tratar de menor de idade.