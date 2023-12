Vídeo mostra últimos momentos de vida de mulher morta a tiros em Planaltina

Vídeo obtido com exclusividade pelo Correio mostra os últimos momentos com vida da técnica de enfermagem Michele Carvalho Magalhães, 30 anos. A mulher morreu ao ser assassinada a tiros ao sair de uma confraternização, no Setor Estância Mestre d'Armas 05, em Planaltina. Investigações revelaram que o homicídio foi praticado por vingança. Uma pessoa está presa.

Michele foi baleada na madrugada de terça-feira (26/12). A reportagem apurou que o autor do crime é Elevi Santana Gomes, 42 anos. De acordo com a apuração policial, ele e o filho, um adolescente de 17 anos, — que terá o nome preservado conforme orienta o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) —, se uniram para praticar o homicídio para se vingar de Michele, uma vez que, em 2022, ela teria tentado matar a filha de Elevi a tiros (leia Vingança).













No dia do crime, Michele e um amigo saíam de uma festa em uma casa. O evento ocorreu na mesma rua onde moram Elevi e a família, em Planaltina. No momento em que entraram no carro para ir embora, Michele e o colega perceberam que o veículo estava com problemas e, na hora, Elevi e o filho passavam na rua.

As imagens do circuito interno de segurança da via mostram Michele e o amigo em busca de ajuda no meio da rua. O colega da vítima, ao ver Elevi e o filho, pediu que eles ajudassem a dar “tranco” no carro. “Quando a Michele foi ligar o carro, o menor perguntou se ela era dona do veículo. Ela respondeu que sim e ele efetuou dois disparos nela”, afirmou o delegado Marcelo Gaia, da 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina). Os tiros acertaram a cabeça e o pescoço da vítima, mas a polícia aguarda o laudo do Instituto de Medicina Legal (IML) para dar seguimento às apurações.

De acordo com o delegado, Elevi ordenou que o filho atirasse contra o rapaz para que ele não contasse sobre o ocorrido, mas o homem correu e conseguiu escapar.

Vingança

A morte de Michele foi motivada por uma desavença entre ela e a filha do autor, identificada como Raquel Bispo, — atualmente presa por tráfico de drogas —. A briga entre as duas ocorreu por causa de um ex-namorado. Antes de ser baleada por Michele, em abril de 2022, Raquel teria desferido uma facada na mão da técnica, quebrado o vidro e a lanterna traseira do carro dela, segundo consta no processo judicial. Michele chegou a ser presa e respondia pela tentativa de homicídio e por corrupção de menores em liberdade.

Elevi foi preso na quinta-feira, mas o filho segue foragido. O Correio apurou que o homem acumula uma vasta ficha criminal e responde a sete processos na Justiça, incluindo violência contra a mulher, perseguição e roubo. O autor foi autuado por homicídio consumado, tentado e corrupção de menores.