Brasília pronta para a festa: veja detalhes da virada na capital

As celebrações para 2024 estão a todo vapor no Distrito Federal. Hoje, shows e atrações levando cultura e entretenimento aos brasilienses que passarão fora de casa a chegada no ano novo. Com isso, o transporte público e o trânsito sofrerão alterações e reforço de serviço.

A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF) informa que as linhas mais demandadas terão um reforço para atender as festas de réveillon que acontecem em locais públicos e, também, levar os usuários em segurança para as residências.

Com o objetivo de fortalecer o itinerário Rodoviária do Plano Piloto e Pontão do Lago Sul, a secretaria reativou a linha 103.1, da Piracicabana. Segundo a Semob, as viagens vão acontecer por hora, a partir das 12h deste domingo — e também devem atender os passageiros que sairão para Praça dos Orixás.

As festas de fim de ano em Planaltina, que recebe shows na rua do Restaurante Comunitário, e em Ceilândia, que terá apresentações na Praça da Bíblia, também terão reforço do transporte público para uma melhor experiência dos usuários.

O metrô vai circular um pouco mais tarde neste domingo de comemoração, por volta das 10h. O funcionamento vai até às 4h de 1º de janeiro (segunda-feira). Entretanto, a partir das 23h30, o embarque de passageiros será permitido somente na Estação Central. Depois desse horário, em outras estações, será liberado apenas o desembarque. No primeiro dia do ano, o Metrô não vai funcionar. As atividades retornarão normalmente na terça-feira.

Fiscalização

O trânsito, de acordo com o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), também sofrerá mudanças nas vias que terão festas de ano novo. Todos os acessos às vias S1 e N1 foram fechados com barreiras de concreto às 23h59 de ontem, na Esplanada dos Ministérios. Segundo a pasta, os túneis que ligam a via S2 para o Palácio do Itamaraty e da via N2 para a N1, nos blocos P/O e K/J, serão fechados com barreiras de concreto nos dois sentidos, assim como o acesso da S2 para o estacionamento do Supremo Tribunal Federal (STF).

Na Prainha, dois Pontos de Controle de Trânsito (PCTran) serão montados ao redor da Praça dos Orixás. Nos locais, os agentes começaram a atuação às 12h de ontem, seguindo às 4h de hoje. Neste domingo, o serviço começa às 15h e vai até as 4h de amanhã.

O acesso dos veículos que vêm da Ponte Honestino Guimarães à Praça dos Orixás foi fechado com cercas plásticas ontem à tarde. O Detran afirma que haverá patrulhamento, também, nas imediações do evento, para coibir e trabalhar contra a criminalidade. No Pontão do Lago Sul, o trânsito ficará sob os cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal.

Integração

Os eventos serão monitorados pelo Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob), que reúne 30 órgãos, instituições e agências do Governo do Distrito Federal (GDF) voltados para segurança, mobilidade, saúde, prestação de serviço público e fiscalização.

"Nosso planejamento foi elaborado com atenção aos eventos programados, de forma integralizada e participação efetiva de todos os envolvidos. O objetivo é garantir a segurança e a tranquilidade do público nas festividades da virada do ano", afirma o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar.

De acordo com o secretário, o monitoramento por meio do Ciob contribui para a solução rápida de eventuais situações que possam surgir. "O Ciob é fundamental para dar respostas de forma mais rápida e contundente, colocando o interesse público em primeiro lugar", reforça Avelar.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atuará nas festas com viaturas de busca e salvamento e combate a incêndio, posicionadas em pontos estratégicos para prestação de possíveis atendimentos. Equipes formadas pelos militares caminharão pelos locais durante os eventos para facilitar o atendimento. Em caso de emergência, a orientação é acionar o telefone 193.

Os efetivos da 1ª e 5ª delegacias de polícia e Delegacia da Criança e do Adolescente I (DCA I), responsáveis pela região, terão os efetivos reforçados. Haverá prioridade para os atendimentos de ocorrências relacionadas aos eventos. O reforço do efetivo também será feito nas demais delegacias das regiões administrativas onde ocorrerão festividades, como a 15ª em Ceilândia e a 16ª, em Planaltina. A Divisão de Operações Aéreas (DOA) poderá ser acionada, caso necessário, e o canal de denúncias da Polícia Civil do DF também estará funcionando de forma ininterrupta.

Os policiais farão, ainda, revistas pessoais antes do acesso ao local de shows, que ocorrerão no quinto quadrante da Esplanada, antes da Avenida José Sarney. As unidades especializadas das PMDF — como Cavalaria, BPCães e Bope — e da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) estarão de prontidão para atuar.

A revista pessoal, procedimento importante para a segurança do público, será realizada em pontos estratégicos, como explica o chefe do Departamento de Operações (DOP) da PMDF, coronel Wesley Santos. "A revista pessoal é um procedimento importante para garantir a segurança de todos os presentes. Nossas abordagens terão como foco a retirada de objetos que possam comprometer a segurança, a exemplo de objetos perfurocortantes, como facas e canivetes", ressalta.

As escadarias dos ministérios paralelas ao local do evento serão interditadas. Somente estarão acessíveis as três primeiras dos lados sul e norte da Esplanada dos Ministérios.

Planaltina

Os shows, em Planaltina, serão realizados em frente ao Restaurante Comunitário. Com isso, toda a via WL1A — que liga a Avenida Independência à via NS1 — estará bloqueada para o tráfego de veículos. Os agentes do Detran-DF atuarão nas proximidades para garantir fluidez e auxiliar a travessia de pedestres, das 17h de hoje às 4h de amanhã. De acordo com a pasta, infrações de trânsito como estacionamento irregular e direção de veículo sob influência de álcool ou outra substância entorpecente não serão toleradas.

Programação de ano novo

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS

Palco Principal

19h — Heverton e Heverson

20h40 — Naiara Azevedo

22h40 — Roupa Nova

1h — Israel e Rodolffo

PLANALTINA

Local: Rua do Restaurante Comunitário

18h — Banda Fuzo

19h — Brasilians Band

20h — Cida Avelar

21h — Daniel Beira Rio

22h — Amanda Amaral

23h — Naiara Azevedo

CEILÂNDIA

Local: Praça da Bíblia

18h — Tropa de Elite

19h — Pedro Paulo e Matheus

20h30 — Neto LX

23h30 — Luíza Martins

01h30 — Banda Imagem

PRAINHA

17h — DJ

18h — Aruc Samba Show

19h30 — Samba e Magia

21h — Bom Partido e Carol Nogueira

23h — Manifestações de Terreiros de Matriz Africanas e Afro Brasileira

0h — Show Pirotécnico

0h10 — Manifestações de Terreiros de Matriz Africanas e Afro Brasileira

1h — Asé Dudu

2h15 — Obará

3h30 — Male debale

5h — Encerramento