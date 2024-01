Confira o que a astrologia chinesa prevê para o Ano do Dragão

O ano de 2024 será do dragão, de acordo com a astrologia chinesa. A previsão é que seja um período de prosperidade, coisas boas e sucesso. Esse ciclo ocorre a cada 12 anos. Segundo o calendário chinês — que é lunar — ele começa em 10 de fevereiro próximo e vai até 28 de janeiro de 2025.

O dragão é o único ser mitológico do zodíaco chinês, no qual cada ano é representado por um animal diferente, são eles: rato, boi, tigre, coelho, dragão, serpente, cavalo, cabra, macaco, galo, cão e porco. O dragão deste ano é o de madeira. Assim como os animais, os cinco elementos — madeira, fogo, terra, metal e água — se revezam a cada ciclo.

A consultora de astrologia chinesa Adriana de Lima explica que a cada ano que o mesmo signo se repete ele vem com um novo elemento. "Por exemplo, o dragão veio no ano de 2012, com o elemento água e agora em 2024 volta com madeira, com um novo significado para a astrologia oriental chinesa", conta. "Dessa forma, a combinação de um mesmo animal e elemento se repete a cada 60 anos", conclui.

A especialista em filosofia oriental Iyainã Alencar, de 41 anos, observa que o dragão de madeira trabalha a criatividade que será colocada em prática. De acordo com ela, o ano passado foi do coelho. "2023 ensinou quem você era e, este ano, é um ano de execução, que é para fazer o que tem que ser feito, um ano de resultados. O dragão não tem medo de executar", detalha.

Sobre a missão social do dragão, Iyainã cita que "neste ano, as pessoas vão estar buscando conhecimento. Você só consegue executar algo quando conhece sobre o assunto." A especialista alerta que as emoções vão estar à flor da pele pelos próximos 12 meses. "Vai precisar ser colocado em prática o controle das emoções", diz.

dragao chines cidades (foto: editoria de arte)

Sobre o ser mitológico, ela explica que nada é impossível para ele. "O dragão pode voar mais alto e também mergulhar no fundo no mar. Ele adora desafios e realiza coisas que são vistas como impossíveis", conta Iyainã. Os nascidos do Ano do Dragão, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 vão estar com força de vontade para executar e terão duplicação de pensamentos, mas será necessário trabalhar o ego.

"O grande aprendizado do dragão é a necessidade de trabalhar o ego. Por ele saber que é incrível, um animal que tudo pode, isso pode levá-lo a ter movimentos mais egoicos, mas se não souber lidar com isso, ele pode se perder e não conseguir nada. Toda essa força tem que ser usada no intuito de ajudar o outro", relata a filósofa oriental.

Quem nasceu no Ano do Dragão vai ter mais força de vontade para a execução e duplicação dos pensamentos. "Quem tem cachorro no mapa será um ano de aprendizado com o dragão, porque o amor incondicional do cachorro o impede de impor limites. O dragãp vai ensinar o cachorro a ter amor próprio. O grande parceiro do dragão é o galo, que tem como missão social a comunicação, que vai ficar mais efetiva e eloquente."

Características

A especialista Iyainã Alencar relata que a crença indica que cada pessoa tem quatro animais: sendo um para o ano de nascimento, um para o mês, um para o dia e outro para a hora. "Cada um desses tem uma características e uma função própria na vida da pessoa" explica. "O animal do ano é como as pessoas te vêem; o do mês como te enxergam no trabalho; do dia é quem você realmente é, com seus amigos mais próximos, irmãos e relacionamentos afetivos; e o da hora vai representar seu aprendizado e como você age com filhos e subordinados", detalha Iyainã.

A astróloga e taróloga Ana Leite, 25, conta que, de acordo com o horóscopo chinês, ela é de Tigre e descobriu sobre o mundo do zodíaco oriental ainda na adolescência. "Conheci o horóscopo chinês e me interessei, afinal, também é uma fonte de autoconhecimento bastante enriquecedora", conta.

A jovem está animada para o Ano do Dragão, porque, segundo ela, são anos conhecidos pelo autoaprimoramento, força e resiliência. "Muitos desafios são colocados em nosso caminho, mas para nos fortalecermos e nos tornarmos indivíduos autônomos e autossuficientes."

A Ano do Dragão se equivale ao de Áries no horóscopo ocidental, segundo Ana Leite. "As características de renovação, descoberta e força são colocadas em evidência. E, é claro, muito fogo para se ir atrás do que deseja", explica. Ela relata que sempre fica de olho na virada de ano chinês. "É sempre bom estar preparada para as oportunidades e desafios que o novo ano traz", disse.