A cigana Sulamita — conhecida vidente das redes sociais — fez uma previsão geral sobre o que podemos esperar para 2024 no Brasil. Após duas leituras de baralhos ciganos distintos, ela antecipou que os primeiros meses do ano podem ocorrer muitas "perseguições" a políticos "patriotas" e que, em alguns casos, eles poderão ser cassados.

Como em todas as tiragens de cartas, Sulamita fez a leitura de dois baralhos ciganos simultâneos. As primeiras cartas que ela falou na leitura foram a da 'Dama' e a do 'Banco', que estão se referindo ao Brasil.

"O Brasil vai ter um tempo agora para as coisas ficarem niveladas", afirmou a cigana. Na sequência ela mostro a carta das 'Flores'. "Nós estamos entrando em um ano, 2024, de finalizações", pontuou também.

Sulamita também mostrou as cartas da 'Casa' que estava ao lado da carta da 'Raposa', as quais ela relacionou a uma possível "perseguição" a certos políticos do Senado e da Câmara. "Principalmente para os deputados e senadores que são patriotas de fato". A carta da 'Cegonha' também foi associada a essa "perseguição".

A cigana destacou também que essa "perseguição" poderá chegar no ex-presidente Jair Bolsonaro — pelas cartas da 'Montanha' e da 'Torre' — e que possivelmente ele poderá ser preso em 2024.

Segundo a vidente, essas "perseguições" ocorrerão nos primeiros meses do ano de 2024.

Confira a íntegra da previsão no vídeo: