Carnaval: saiba por que a folia muda de data a cada ano

O ano novo já começa com a expectativa pela chegada do carnaval. Em 2024, a festividade será comemorada no dia 13 de fevereiro (uma terça-feira). A data muda todos os anos, pois é definida seguindo o calendário da Igreja Católica, com celebração 47 dias antes da Páscoa — festa religiosa que também não tem dia fixo.

A palavra carnaval vem do latim carnis levale, que significa retirar a carne. Isso tem a ver com o jejum de 40 dias feito pelos cristãos após a festa, até a chegada da Páscoa. Seguindo a tradição religiosa, a Páscoa ocorre no primeiro domingo após a lua cheia do equinócio de primavera no Hemisfério norte e equinócio de outono no Hemisfério sul.

No Distrito Federal, o carnaval é considerado como ponto facultativo. Além disso, pelo decreto nº 44.169, de 26 de janeiro de 2023, que regulamenta a Lei nº 4.738, de 29 de dezembro de 2011, a folia do DF foi oficialmente estabelecida como uma política pública de Estado. O documento determina que é responsabilidade do Poder Executivo regulamentar o evento de grande porte, como o carnaval, com o propósito de assegurar que a celebração seja inclusiva, democrática e culturalmente rica.

Feriados de 2024

Quase metade dos feriados e pontos facultativos de 2024 cairão aos sábados ou em quartas-feiras. No ano, serão 13 e apenas duas com prolongamentos — justamente, carnaval e Corpus Christi.

Confira a seguir em quais dias da semana cairão todos os feriados deste ano:

1º de janeiro (Confraternização Universal) - segunda-feira;

12 de fevereiro (Carnaval - ponto facultativo) - segunda-feira;

13 de fevereiro (Carnaval - ponto facultativo) - terça-feira;

29 de março (Sexta-feira Santa - Paixão de Cristo) - sexta-feira;

21 de abril (Tiradentes) - domingo;1º de maio (Dia do Trabalho) - quarta-feira;

30 de maio (Corpus Christi - ponto facultativo) - quinta-feira;

7 de setembro (Independência do Brasil) - sábado;

12 de outubro (Nossa Senhora Aparecida) - sábado;

2 de novembro (Finados) - sábado;

15 de novembro (Proclamação da República) - sexta-feira;

20 de novembro (Dia da Consciência Negra) - quarta-feira; e

25 de dezembro (Natal) - quarta-feira.