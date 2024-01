Polícia prende homem suspeito de estuprar menino de 14 anos em Brazlândia

Um homem foi preso nessa quarta-feira (4/1) acusado de abusar sexualmente de um jovem de 14 anos, nas imediações do Morro da 12, em Brazlândia. A detenção foi realizada por policiais militares que atendiam a uma denúncia sobre um tiro dado em uma rua do lugar. Porém, ao chegaram às imediações onde o suposto disparo teria ocorrido, viram um automóvel onde seus passageiros agiam de modo suspeito.

Ao se aproximarem para verificar o que acontecia, o motorista arrancou o veículo tentando fugir da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), mas foi impedido. Dentro do carro, além do condutor, foi achado o menor de idade que acusou haver sido forçado a manter relações sexuais com o agora suspeito.

O menino disse aos policiais que era vítima de chantagem e ameaças feitas pelo homem desde julho passado. O adulto foi levado à 18ª Delegacia da Polícia Civil e autuado por estupro. O menor foi deixado aos cuidados do Conselho Tutelar, que o acompanhou para exames no Instituto Médico Legal (IML) a fim de comprovar a eventual agressão sexual.