Homem morre após ser atropelado no Eixão Sul; veja vídeo

Um homem ainda não identificado morreu após ser atropelado por um carro, na noite desta quinta-feira (4/1), na altura da quadra 108 Sul. A equipe do Corpo de Bombeiros Militar do DF tentou reanimar a pedrestre por mais de 30 minutos, mas ele não resistiu aos ferimentos e faleceu.

O acidente ocorreu no sentido da saída da Rodoviária do Plano Piloto. Segundo informações preliminares, a vítima foi atropelada por um Fiat Mobi branco. Ainda não há informações sobre o condutor. Veja vídeo do local:

Aguarde mais informações

