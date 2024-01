Membros do Comboio do Cão são presos com submetralhadora e cocaína no DF

Dois traficantes apontados pela polícia como membros do Comboio do Cão (CDC) foram presos em flagrante minutos antes de saírem de casa para fazer a entrega de tabletes de cocaína, em Samambaia. A ação ocorreu no fim da tarde desta quinta-feira (4/1) e foi desencadeada pela Polícia Militar do DF e de Goiás.

O Correio apurou que os presos são Erick Marques da Silva, conhecido como China, e Diego Rodrigues Aguiar. Os dois estavam em uma residência junto a outro comparsa, na Quadra 313, e iriam fazer a entrega de cocaína em um local ainda não identificado. Segundo o tenente Marco Teixeira, da PMDF, um deles tentou acessar o telhado para fugir pelos fundos da casa, mas foi alcançado. “Apreendemos cerca de R$ 50 mil em cocaína”.

Um dos traficantes, que tem o registro de caçador, atirador e colecionador (CAC), estaria com uma arma “penhorada” nas mãos de um agiota da região. Os PMs se deslocaram até a casa do homem e encontraram uma espingarda. Além disso, foram apreendidas uma submetralhadora, com quatro carregadores e 100 munições, uma pistola 9mm e um tablete de cocaína. O agiota acabou preso por posse irregular de arma de fogo.

A reportagem apurou ainda que a droga que seria entregue pelos traficantes era oriunda de um carregamento de 30kg de cocaína que chegou ao DF. Os quatro presos foram conduzidos à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte).