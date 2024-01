Domingo deve ser de clima quente com pancadas de chuvas no DF

O verão brasiliense está cada vez mais característico. A chuva, constante nos últimos dias, ganha neste domingo a companhia do calor. Com mínima de 19°C e máxima de 32°C, o domingo (7/1) promete ser um daqueles dias típicos do verão brasileiro: quente pela manhã e chuvoso no período da tarde.

Segundo o meteorologista Cleber Souza, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a chuva deve ser mais intensa na tarde deste domingo justamente pelo aumento do calor. Ele explica que manhãs quentes facilitam a chegada de nuvens mais carregadas principalmente porque este é um período de muita nebulosidade.

Portanto, o Inmet deixou no próprio site um alerta de chuva intensa para o DF. Lugares já castigados pelas chuvas, mais uma vez, demandam atenção visto que com as novas precipitações tudo pode piorar. “São esperadas pancadas de chuva com ventos e trovoadas a partir do período da tarde”, afirma o meteorologista.

Apesar do clima do verão ser a tônica do dia, a umidade não será alta. podendo baixar até os 35%. Porém, durante a manhã, a sensação foi de abafamento com 95% no início do domingo.

Semana de poucas mudanças

O domingo dá uma amostra do que será a esperado para o restante dos dias da segunda semana de janeiro. As chuvas irão permanecer, principalmente no período da tarde, enquanto o calor pode até aumentar com possibilidade dos termômetros marcarem 34°C entre segunda e quinta.