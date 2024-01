História de vida: famíliares celebram 100 anos do Seu Percival em hotel de Brasília

Chegar até os cem anos de idade não é tarefa fácil — e muito menos ter saúde e disposição para celebrar o centenário. O gaúcho Percival Machado, porém, conseguiu as duas proezas. Aos 100 anos, o morador de Brasília comemorou o aniversário em um hotel no sábado (6/1), em uma festa organizada pelos filhos. Com direito à diversão e alegria, Percival dançou e até chorou, mas de alegria.

"Hoje estou aqui completando cem anos ainda contando história, fazendo festa e o pior de tudo isso, pagando toda a festa", brincou Percival em vídeo gravado pela família.

Natural de Palmeira das Missões, Rio Grande do Sul, Percival se mudou para o Distrito Federal em 2006. Ao longo da vida, trabalhou na agricultura, nas indústrias madeireira e têxtil e no setor de serviços, em restaurante e em comércio.

A festa relembrou momentos marcantes da vida de Percival. (foto: Leda Machado/Arquivo Pessoal)

O aniversário de Percival é na verdade quarta-feira (10/1), mas a família decidiu fazer a festa um pouco antes. Vieram convidados de toda a parte do Brasil, desde Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Tocantins, Mato Grosso até Rio de Janeiro. Duas netas vieram inclusive do exterior, pois moram na Holanda e nos Estados Unidos.

Ao total, ele tem quatro filhos, oito netos e oito bisnetos. Participaram da festa também amigos, primos e conhecidos de todos os lugares. "É uma grande alegria para mim, porque eu não esperava encontrar uma turma tão boa. Me sinto realizado, sinto meus sonhos realizados. Tinha prometido fazer uma festa se eu chegasse aos cem anos. Cheguei e agora estou aqui. Me sinto ótimo, feliz", disse Percival nas gravações da família.

Celebração sem fim

No dia seguinte à celebração, Leda Machado, uma das filhas do centenário, ainda estava se recuperando da festança. "Foi sensacional. Essa festa foi programada desde os 98 anos do meu pai. Agora, ele disse que quer fazer a de 101 também, depois de tantos beijos e abraços que recebeu", contou Leda ao Correio na manhã deste domingo (7/1).

De terno cor de creme, Percival entrou dançando com os filhos na festa. Teimoso, não usou o andador comprado pelos filhos, mas tomou cuidado para não cair durante a celebração. Na organização do evento, ele só tinha duas preocupações: que o local tivesse um lugar especial para ele para sentar e que a festa tivesse um bolo diet específico para si, já que têm diabetes.

Não faltou emoção no festejo. Netos e primos se emocionaram, disse Leda. "Comemoramos não apenas os seus 100 anos, mas também a riqueza marcante de etapas de uma vida com propósito, rodeada por uma família que é a verdadeira joia dessa jornada. Que a poesia do seu ser continue a nos inspirar e encantar, e que perpetuemos a beleza da sua história entre seus descendentes", leram os familiares a Percival.

No domingo, a festa continuaria na casa do próprio Percival, que mora sozinho desde o falecimento da esposa, Adalgisa. "Amanhã ainda vou tomar uma cervejinha", anunciou durante o evento.