Luxo discreto: estilo de make minimalista ganha espaço no universo da beleza

Depois da onda de delineadores coloridos, strass e sombras de cores vibrantes, o minimalismo chegou no mundo da maquiagem para mostrar que menos pode ser mais. A tendência do quiet luxury, que foi amplamente percebida na moda em 2023, agora também é aplicada na make.

Caminhando lado a lado com a tendência da maquiagem minimalista, a trend da make quiet luxury (estilo que preza pela discrição) é, nada mais, nada menos, a construção de uma maquiagem que realça os traços naturais, entregando um resultado sutil e elegante, sem abusar dos produtos. Isabel De Santis, makeup artist (@isabeldesantisoficial), explica que o principal foco desse estilo de maquiagem é colocar em evidência o que há de mais belo no rosto, utilizando sempre cores que combinem com o tom e subtom de cada pessoa.

A tendência surgiu na penteadeira das celebridades, que, após mostrarem o estilo de make nas redes sociais, influenciaram seus seguidores a reproduzirem. E aí, mais uma vez, como em tantas outras trends, virou febre. "Essa tendência de maquiagem natural surgiu com algumas famosas, como Kendall Jenner, Selena Gomez, entre outras", conta a maquiadora Gabrielly Lopes (@makeupgabriellylopes). Isabel complementa que a tendência é uma reação ao exagero que ganhou destaque nos círculos de moda e beleza por volta dos anos 2000.

Dheise Oliveira(@dheisebeauty), designer de moda, maquiadora e fotógrafa, costuma dizer que os básicos e essenciais são eternos. Explica que de 2010 a 2018, quando a maquiagem super elaborada e mais "pesada" esteve no auge, já defendia a beleza natural e sofisticada. "Hoje, são as técnicas mais pedidas nos meus cursos. Depois da explosão da estética 'clean girl', de 2020 para cá, o movimento de looks mais leves na maquiagem tem tomado cada vez mais força e, com certeza, é uma ótima aposta para 2024."

Gabrielly declara que, apesar de a trend ser uma forte aposta para este ano, as bocas de tons marcantes e o blush estilo "queimadinho de sol" também estão em alta, então dá para brincar um pouco e misturar as várias tendências.

O quiet luxury é a melhor escolha para quem quer transmitir a sensação de elegância clássica e evidenciar a beleza natural. "Optar por essa abordagem oferece uma aparência leve, fresca e sem esforço. A trend atrai muitas pessoas devido à sua simplicidade, que não apenas economiza tempo na rotina diária, mas também eleva a autoconfiança ao abraçar a autenticidade. Além disso, ao enfocar a qualidade dos produtos e a aplicação cuidadosa, a maquiagem minimalista destaca a saúde da pele, proporcionando um visual suave e sofisticado."

Nos atendimentos de Isabel, a maquiagem minimalista sempre foi uma prioridade, faz parte de seu estilo profissional. "Desde o início da minha carreira como maquiadora, tenho valorizado a ideia de realçar a beleza natural de cada pessoa com uma abordagem mais suave e refinada." A especialista destaca que a quiet luxury não se limita apenas à quantidade de produtos, mas também à valorização da saúde da pele, incentivando uma rotina de skincare para um resultado mais eficaz e natural."

"Costumo dizer que maquiagem quiet luxury é a maior aliada das mulheres. Tanto as de pele jovem, pois não pesa e realça as belezas reais da idade, quanto as de pele madura, pois rejuvenesce e agrega sofisticação", expõe Dheise.

Reproduzindo a trend

Ao construir uma make baseada na quiet luxury, é essencial manter uma rotina de skincare para que bons resultados sejam alcançados, assim como em qualquer outro estilo de maquiagem. Isabel indica que os cuidados realçam qualquer produto aplicado por cima deles. Para quem não faz acompanhamento com dermatologista, Dheise indica que o básico seja feito sempre — lavar, hidratar e proteger.

De acordo com Gabrielly, o aspecto viçoso da pele também é um ponto essencial para que a make dê certo, por isso, usar um bom hidratante antes de aplicar a base é um passo fundamental. Uma bruma hidratante pode ser aplicada para potencializar o efeito hidratante do creme facial.

Para a base, as especialistas indicam que, nesse caso, a de acabamento translúcido é a melhor opção — o efeito matte deve ser totalmente desconsiderado se a ideia é reproduzir a trend. O produto pode ser aplicado com uma esponjinha macia e úmida, para potencializar o efeito natural da base. O corretivo deve ser aplicado somente em áreas extremamente necessárias e sempre no tom da pele. "É importante sempre esperar secar cada camada passada no rosto. Espere a pele absorver o produto", aconselha Gabrielly.

No modelo quiet luxury o contorno utilizado deve ser em creme, bem leve, apenas para realçar as sombras do rosto. O iluminador deve ser sem partículas e aplicado somente no osso zigomático. Para finalizar, a bruma hidratante pode, e deve, ser aplicada outra vez.

Esfumar o côncavo utilizando o mesmo pincel usado para aplicar o contorno dá um efeito mais clean na make. A máscara de cílios deve ser leve, e, para as sobrancelhas, Gabrielly indica que seja usada apenas pasta de gel, sem fazer nenhum preenchimento. "Para os lábios, tons de nude ou um gloss transparente oferecem um aspecto discreto", finaliza Isabel.

