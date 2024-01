Serviço para emissão da nova carteira de identidade volta ao horário normal

Os Postos de Identificação Biométrica (PIBs) voltaram a funcionar em horário normal para aqueles que desejam emitir a nova carteira de identidade no Distrito Federal. Entre 26 de dezembro do ano passado e 5 de janeiro, os postos funcionaram em horário alternativo em decorrência das festividades.

Desde segunda-feira (8/1) o horário de atendimento nos postos voltou a ser de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, sem a necessidade de agendamento prévio.

Procedimentos



De acordo com a Receita do DF, a primeira via da Carteira de Identidade Nacional é gratuita. Para os cidadãos que já têm a nova CIN, emitida em outro estado ou no DF, será cobrada uma taxa de R$ 42 para a segunda via no Distrito Federal. A regulamentação do documento ocorreu por meio do decreto nº 10.977, de 23 de fevereiro de 2022.

Desde 6 de dezembro de 2023, 17 estados e o DF estão emitindo a CIN — o prazo para a entrada dos estados ao novo sistema é até 11 de janeiro. A validade do documento varia de acordo com a faixa etária: cinco anos para bebês e crianças de até 12 anos incompletos; 10 anos dos 12 aos 60 anos incompletos; e indeterminada para quem tem mais de 60 anos.

Para qualquer faixa etária, há nove PIBs disponíveis em diversas regiões do DF, funcionando das 7h às 19h sem agendamento, por ordem de chegada. Estão localizados na Asa Sul (1ª DP), no Cruzeiro (3ª DP), no Guará (4ª DP), em Planaltina (16ª DP), em Samambaia (32ª DP), em Santa Maria (33ª DP), no Paranoá (6ª DP), em São Sebastião (30ª DP) e Recanto das Emas (27ª DP).

Nesses locais, as senhas são distribuídas de acordo com a capacidade operacional da unidade e as prioridades legais. Também é possível agendar atendimento pelo site da PCDF para fazer o documento nos postos do Na Hora (manhã ou tarde) ou naqueles localizados junto às delegacias de polícia, à tarde.

O prazo para a entrega da nova identidade é de 10 dias corridos, a partir da data do atendimento, segundo a PCDF.