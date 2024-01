Saiba quem são mãe e filho encontrados mortos em apartamento de Águas Claras

A mãe e o filho encontrados mortos em um apartamento de Águas Claras na noite dessa terça-feira (9/1) foram identificados como Milce Maria, 63 anos, e Cleber Baralde, 27. O caso ocorreu em um condomínio da Rua Buriti, em Águas Claras. A principal suspeita é de que a mãe tenha matado o filho e, em seguida, tirado a própria vida.

Maria e o filho moravam sozinhos no condomínio. Segundo vizinhos, a mulher, que trabalhava como dentista em uma clínica de Ceilândia, sofria de depressão há alguns meses e aparentava ser uma pessoa tranquila. Cleber, por sua vez, tinha diagnóstico de autismo. “Ele era uma pessoa agitada e vivia conversando com nós aqui no condomínio. A gente sempre o via pedindo comida pelo aplicativo, ouvindo música e dirigindo a moto que tinha”, declarou uma mulher.

Um morador desconfiou que havia algo de errado no apartamento de Maria ao sentir um forte odor vindo do local. Há uma suspeita de que os corpos estavam no imóvel há pelo menos três dias. Ao chegarem no local, os policiais encontraram o Cleber sem vida no sofá da sala. Maria estava na cama do quarto. Os dois apresentavam marcas de tiro.

O caso será investigado pela Polícia Civil.