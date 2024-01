Carro invade casa no Recanto das Emas após ser atingido por outro veículo

Uma motorista de 22 anos perdeu o controle do carro e colidiu com outro veículo. O automóvel que estava estacionado foi empurrado e invadiu uma casa no Recanto das Emas. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que atendeu a ocorrência na noite desta terça-feira (9/1), a condutora se feriu e apresentava um quadro de crise nervosa.

Por volta das 22h, equipes dos bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência na Quadra 205, do Recanto das Emas. No local, os socorristas encontraram um Fiat Gran Siena de cor branca parcialmente dentro de uma casa após ser atingido por um veículo GM Onix de cor branca.

De acordo com os bombeiros, após perder o controle da direção, o Onix, conduzido pela motorista de 22 anos, colidiu com o outro veículo de passeio, que se encontrava estacionado e foi arremessado contra a parede interna de uma residência, destruindo parcialmente um cômodo da sala de estar.

A jovem foi atendida pelos socorristas e levada para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT). A condutora apresentava escoriações pelo corpo e um quadro de crise nervosa. Ela estava consciente, orientada e estável. No outro veículo envolvido no acidente, o Fiat Gran Siena, não havia ocupantes.

A Polícia Militar do DF (PMDF) foi acionada para o local.