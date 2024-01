Cultura anuncia lista preliminar de blocos de rua que participarão do carnaval

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal anunciou preliminarmente, na noite desta quinta-feira (11/1), os blocos selecionados para o carnaval de rua de Brasília em 2024. A festa terá colaboração da Organização da Sociedade Civil (OSC) – Associação Amigos do Futuro.

Ao todo, 157 blocos se inscreveram, e destes, 56 foram contemplados. Veja a lista. O Secretário de Cultura, Claudio Abrantes, afirma que os blocos são a alma pulsante do Carnaval candango. “Cada um carregando consigo uma história única que reflete a riqueza cultural e a alegria contagiante do povo brasiliense. Estamos ansiosos para ver esses protagonistas colorindo e animando nossas ruas, tornando o carnaval de Brasília inesquecível para todos.", celebra.

Ainda de acordo com Abrantes, os brasilienses podem esperar por um carnaval descentralizado. “A presença de blocos de diversas RAs é motivo de grande satisfação. Isso não apenas enriquece a diversidade cultural, mas também reforça nosso compromisso de descentralizar as festividades do Plano Piloto. Queremos que todas as comunidades, de todas as partes do Distrito Federal, sintam-se representadas", afirma.

Processo

Agora os blocos escolhidos têm até o dia 15 de janeiro, às 12h, para apresentar recursos caso queiram questionar ou ajustar alguma informação. Esse processo vai gerar transparência e possibilitar correções no processo seletivo. Os recursos devem ser encaminhados para o e-mail sececdfcarnaval@gmail.com

Serão investidos um total de R$ 6.330 milhões na festa deste ano. Estes recursos serão geridos pela OSC para atender às necessidades dos blocos, contribuindo assim para a realização de um Carnaval ainda mais vibrante e inesquecível.