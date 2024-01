Secretaria de Obras faz novo desvio para ônibus na EPTG, a partir de sexta-feira

O trânsito na Estrada Parque Taguatinga (EPTG) terá um novo desvio a partir desta sexta-feira (12/1). Segundo a Secretaria de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal (SODF), o acesso à faixa mais à direita destinada exclusivamente ao transporte coletivo vai mudar de lugar. Os coletivos devem seguir pela faixa exclusiva à esquerda e acessar a faixa mais à direita, 100 metros após ultrapassar o início da faixa reversa (sinalização em vermelho na imagem abaixo).

Desvio na EPTG tem alterações para ônibus a partir desta sexta-feira (foto: SODF/Divulgação)

A mudança, segundo o governo, vem para melhorar o fluxo de veículos na região, que passa por construção do corredor de ônibus BRT na Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig). Para os veículos leves, a dinâmica segue a mesma.











O motorista que se desloca no sentido Eixo Monumental pode acessar a faixa reversa ou a via marginal. Os condutores que vão para o Setor Policial Sul devem acessar obrigatoriamente a via marginal (sinalização em verde na imagem).

A decisão foi tomada em reunião realizada nesta tarde entre a Secretaria de Obras, Secretaria de Mobilidade (Semob), Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e o consórcio responsável pela obra.