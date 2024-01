Cine Brasília vai receber 1,5 milhão para investimento estrutural

O Cine Brasília vai receber investimento de 1,5 milhão para reforma estrutural, que deve ocorrer ainda este ano. O recurso é fruto da Lei Paulo Gustavo e vai trazer conforto, acessibilidade e tecnologia. A última vez que o espaço recebeu intervenções foi em 2010.

A obra deve durar cerca de 90 dias e prevê a reparação, a impermeabilização do telhado, das caixas de luz na área externa e restauros na obra Candango, que fica exposta na entrada do cinema. Os banheiros do espaço também vão ganhar maior acessibilidade. A tela de reprodução vai terá qualidade 4K para exibições com maior padrão de qualidade.

O espaço vai pausar as atividades em 7 de fevereiro, e o Termo de Referência para contratação da empresa que será responsável pela obra publicado. E para o retorno das exibições, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF) realizará, até março, o chamamento para seleção de uma Organização da Sociedade Civil (OSC) para cuidar da gestão do cinema por um período referente a 36 meses, o que vai demandar um investimento de R$ 6 milhões por parte do GDF.

*Com informações da Agência Brasília.