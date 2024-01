Devido ao crescimento de casos de dengue no DF desde dezembro de 2023, o Governo do Distrito Federal (GDF) tem intensificado o combate à doença. Na manhã deste sábado (13/1), a governadora em exercício Celina Leão participou da campanha "Dia D de combate à dengue", na unidade básica de saúde (UBS) 9, no P Sul, região com maior índice da doença. O evento contou com o lançamento da força-tarefa que intensifica as ações de vigilância e assistência em busca da diminuição de casos da doença no DF.

Durante o dia, dez carros fumacê, uma das principais estratégias para reduzir a proliferação do mosquito transmissor da dengue, rodaram as ruas e quadras de Ceilândia, além de visitas às residências da área para fiscalização dos cuidados dos moradores em relação à doença, realizadas por agentes de saúde e bombeiros.

Celina Leão aproveitou a ocasião para pedir ajuda à população local. “Precisamos da colaboração das pessoas, pois 94% dos casos de dengue são detectados dentro das residências, então nós temos essa limitação. Nós contratamos 150 agentes de vigilância sanitária que poderão entrar nas casas, mas a própria população pode nos ajudar. São coisas simples, como não deixar água parada e não acumular lixo”, listou.

A governadora também esclareceu que as chuvas registradas no DF nos últimos dias têm alavancado o número de casos de dengue na última semana. “A chuva piora o quadro epidemiológico aqui do DF. Nós tivemos o pior índice de chuvas em muitos anos, então isso contribuiu para que nós tivéssemos esse aumento de mais de 200% nos casos de dengue. Uma coisa realmente afeta a outra, então o que nós podemos fazer é não deixar a água parada e, se necessário, chamar a vigilância sanitária, fazer a denúncia no 156 de lotes que estão com água parada, lotes aqueles que são privados e não conseguimos acessar. Eles também podem ser foco de dengue. É um trabalho grande que precisa ser feito por todos”, afirma Celina.

Algumas melhorias na área da saúde foram feitas para que o governo seja capaz de atender todos os casos da doença. Uma das mudanças anunciadas por Celina no evento foi a adaptação das UBS tipo 2* para o atendimento de pacientes de dengue. “As UBS tipo 2 foram adaptadas e, a partir de agora, 40% delas ficarão a pronta resposta para atender pessoas com dengue. Então dentro da própria UBS a população conseguirá fazer sorologia para descobrir se está com dengue ou não e até mesmo fazer a hidratação (no caso de diagnóstico positivo)”, divulgou a governadora.

A secretária de saúde Lucilene Florêncio também divulgou a ampliação dos horários de funcionamento das unidades de saúde. “A região oeste do DF, a partir do próximo fim de semana, terá UBS tipo 2 abertas aos domingos. Hoje, nós temos 60 unidades que abrem aos sábados pela manhã e 14 que abrem até as 22h”, destacou.

* As UBSs tipo 2 são as unidades de saúde que contam com duas equipes de atenção básica, contendo um número de profissionais compatível com, no mínimo, duas equipes de atenção básica.