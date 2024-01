Os brasilienses podem se preparar para um fim de semana dentro de casa ou, pelo menos, sem atividades ao ar livre. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os próximos dias devem ser de chuvas na capital federal. Apesar da condição climática, as temperaturas continuam altas — os termômetros podem chegar aos 30°C neste sábado (13/1).

“O fim de semana será de muita nebulosidade, com algumas aberturas, e condição de chuva a qualquer momento do dia”, relata o meteorologista Glauco Freitas. A umidade relativa do ar deve ficar na casa dos 55%.

Ainda de acordo com o Inmet, os moradores da capital só terão um descanso das chuvas a partir de terça-feira (16). “A condição de chuva vai diminuindo ao longo da semana, junto com a instabilidade climática, e o tempo vai abrindo”, adianta Glauco.