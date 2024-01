Sargento da PMDF e mais seis queriam lucrar R$ 5 milhões com lotes ilegais

Um sargento da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e outras seis pessoas foram alvos de uma operação da Polícia Civil do DF (PCDF), na manhã desta quarta-feira (17/1). O grupo é investigado por fazer parte de uma possível associação criminosa, que fazia parcelamento irregular de solo no Park Way.

Segundo as investigações, a organização planejava lucrar cerca de R$ 5,5 milhões com a venda dos lotes. Ao todo, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão nas regiões administrativas de Park Way, Cruzeiro, Jardim Botânico e Gama.

A investigação policial apontou que ao menos sete indivíduos se associaram para realizar o parcelamento irregular de uma área localizada na Quadra 13, Conjunto 2, chácara 29-C, Park Way, que corresponde a Área de Proteção Ambiental do Planalto Central. O local se tornaria um condomínio com 33 lotes de aproximadamente 300 m², denominado Solar dos Pinheiros.

Com os suspeitos, os policiais localizaram um veículo de luxo, avaliado em mais de R$ 350 mil (foto: PCDF/Reprodução)

Os suspeitos planejavam vender cada unidade por R$ 165 mil. Com o sargento da PMDF envolvido, os policiais localizaram um veículo de luxo, avaliado em mais de R$ 350 mil.

Além do crime de parcelamento, os integrantes da possível organização criminosa também são investigados por dano ambiental.

A operação, chamada de “Park Way Legal”, foi realizada pela Coordenação Especial de Proteção ao Meio Ambiente, à Ordem Urbanística e ao Animal (Cepema), por meio da Delegacia de Combate à Ocupação Irregular do Solo e aos Crimes contra a Ordem Urbanística e o Meio Ambiente (DEMA). De acordo com a polícia, as investigações continuam para analisar os objetos apreendidos.