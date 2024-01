Guerra ao tráfico: criminoso anunciava e distribuía drogas para traficantes

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpre, na manhã desta terça-feira (16/1), quatro mandados de busca e apreensão em endereços ligados a traficantes. A operação Beatus, desencadeada pela 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte), visa desarticular uma associação criminosa voltada à distribuição de drogas.



As investigações miram um morador de Ceilândia, conhecido como “abençoado”, que tinha a função de distribuir drogas para traficantes de outras regiões do DF, principalmente de Samambaia, que revendiam os entorpecentes para usuários.

Pelas redes sociais, “abençoado” publicava fotos das drogas, de modo a divulgar a venda. Segundo a PCDF, o investigado também se aproveitou da distribuidora de bebidas da namorada, localizada em Ceilândia, para facilitar as vendas. No estabelecimento, os usuários podiam pagar, inclusive, via PIX.

Ainda no curso da apuração, os investigadores identificaram que “abençoado” estava associado a mais dois traficantes de Ceilândia. “Os dois traficantes, que são pai e filho, aterrorizavam a vizinhança da QNM 08 com intimidação aos moradores para 'marcar território'”, detalhou o delegado.

Os alvos da operação vão responder por tráfico e associação para o tráfico de drogas, podendo pegar uma pena que varia de 8 a 25 anos.