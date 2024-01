Exposição de Sebastião Salgado é prorrogada após sucesso de visitação

Por Fernanda Cavalcante*

A exposição ”Trabalhadores“ de Sebastião Salgado está em cartaz no Sesi Lab desde agosto do ano passado, registrando mais de 90 mil visitantes. Graças ao sucesso de vendas, a exposição que estava prevista para terminar em 28 de janeiro, foi prorrogada até 3 de março. O museu abre de terça a sexta-feira, das 9h às 18h. Aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 19h. A entrada, até 4 de fevereiro, será gratuita. Após esta data, os ingressos custarão R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) na plataforma da Sympla.

Há 20 anos longe dos olhares do público, as obras são um marco para a própria carreira de Sebastião Salgado. Construída a partir de viagens realizadas entre 1986 e 1992, Trabalhadores oferece uma espécie de arqueologia visual da Revolução Industrial, período em que o trabalho manual foi o eixo central da vivência de mulheres e homens pelo mundo. ”Apesar de ser uma exposição para todos os públicos, faz mais sentido para jovens e adultos já que levanta discussões complexas como as condições precárias dos trabalhadores“, ressalta Cândida Oliveira, gerente de Desenvolvimento Institucional do Sesi Lab.

Organizada em três galerias de longa duração, com mais de 100 aparatos interativos. A escolha da exposição como estreante coincide com o tema do primeiro ano do museu: O futuro das profissões. O icônico prédio projetado por Oscar Niemeyer, na época da construção de Brasília, inaugurado em novembro de 2022, é reduto de arte, ciência, tecnologia e educação. A iniciativa é do Serviço Social da Indústria (Sesi), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).



*Estagiária sob a supervisão de Suzano Almeida