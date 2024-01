Distrito Federal contabiliza três feminicídios em uma semana

Com a confirmação da morte de Antônia Maria da Silva Carvalho, 39 anos, morta pelo companheiro Francisco Farias da Silva, na noite desta quarta-feira (17/1), no Recanto das Emas, o Distrito Federal contabilizou o terceiro caso de feminicídio em um intervalo de uma semana.

O acusado esfaqueou Antônia e, em seguida, tentou tirar a própria vida e foi transportado para o hospital pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF).

Os outros casos

Taynara Kellen, 26 anos, foi morta com ao menos seis tiros em frente ao salão onde trabalhava, na Quadra 29 do Setor Leste do Gama, em 10 de janeiro. O autor é o ex-marido dela, o motorista de transporte por aplicativo Wesley Denny da Silva Melo, 29. Ele está preso.

Diana Faria Lima, 37, foi encontrada morta no chão do banheiro de casa, na manhã de segunda-feira (15/1). O autor é Kelsen Oliveira de Macedo, 42, que está preso e a Justiça converteu sua prisão em preventiva. A vítima foi encontrada caída no chão do banheiro com várias lesões no rosto.