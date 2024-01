Santa Maria receberá força-tarefa de combate à dengue

Em mais uma ação de combate à dengue, a Secretaria de Saúde (SES-DF) e a Administração Regional de Santa Maria realizarão uma ação de combate ao mosquito transmissor da dengue na região, nesta quinta (18/1) e sexta-feira (19/1), nas quadras CL 207/307, CL 208/308, QR 207/307 e QR 208/308.

As ações, que são coordenadas pela SES-DF, estão previstas para às 8h. Segundo a pasta de saúde, a administração regional ficará responsável pelo recolhimento de entulho nas ruas, verificação de descarte irregular de resíduos em frente às residências e comércios das quadras, com o intuito de reduzir os criadouros do mosquito.

Além disso, profissionais da Unidade Básica de Saúde (UBS) 1, visitarão residências para orientar a população quanto à prevenção da dengue e ao manejo ambiental de materiais inservíveis, que deverão ser colocados ao lado de fora para serem recolhidos pela Administração e pelo Serviço de Limpeza Urbana (SLU).

Servidores da Vigilância Ambiental também vão aos locais, com o objetivo de prestar orientações e identificar possíveis criadouros do Aedes aegypti. Dentro das residências, caso haja necessidade, serão aplicadas pastilhas que se dissolvem em água e que contém um micro-organismo conhecido como BTI, capaz de matar as larvas do mosquito.

Com informações da Secretaria de Saúde