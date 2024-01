GDF investe R$ 1,2 milhão na reforma da cozinha do HRC

O Governo do Distrito Federal 9GDF) está investindo 1,2 milhão na reforma da estrutura da cozinha do Hospital Regional da Ceilândia (HRC). O espaço será ampliado para que consiga entregar diariamente 3,2 mil refeições, destinadas para pacientes, acompanhantes e servidores de plantão.

No espaço também será produzida alimentação para o Hospital Cidade do Sol, próximo ao Sol Nascente/Pôr do Sol, e para o Centro de Atenção Psicossocial (Caps) da região. A expectativa é que a nova cozinha esteja funcionando no segundo trimestre deste ano.

Ao todo, o local tem 328 m² e a obra abarca obras no teto, piso e paredes, incluindo a troca de pias, bancadas, torneiras e instalações elétrica e hidráulica. A estrutura é composta por dois depósitos de alimentos, câmara fria, espaço para o preparo das refeições, lavatório higiênico e três salas para nutricionistas.

Os trabalhos estão sendo feitos com recursos do tesouro distrital e de emenda parlamentar do deputado federal Fred Linhares.



* Com informações da Agência Brasília