PRF prende motorista por estupro de vulnerável durante fiscalização

Neste domingo (21/1), equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) efetuaram duas prisões no Entorno do Distrito Federal, ambas relacionadas a mandados de prisão em aberto. Os casos, ocorreram na BR-020, em Formosa (GO), e na BR-060, em Recanto das Emas.

Na BR-020, por volta das 10h, os policiais abordaram um Fiat/Toro, conduzido por um homem de 42 anos. Ao realizar os procedimentos de consulta, constatou-se a existência de um mandado de prisão em aberto por estupro de vulnerável, expedido pela Vara Judicial de Silvânia, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

Questionado, o condutor não falou sobre o assunto e, após confirmar a informação, a equipe da PRF conduziu o motorista para a Central de Flagrantes de Formosa/GO.

Já na BR-060, outra equipe da PRF realizava abordagem a um veículo quando avistou uma manobra suspeita de um Chevrolet/Onix próximo ao ponto de fiscalização. Os policiais decidiram abordar o carro e verificaram que se tratava de um motorista de aplicativo que não soube explicar o motivo da manobra.

Após consulta aos sistemas, a equipe constatou que havia um mandado de prisão em aberto para o condutor. O mandado foi emitido pela Vara Cível de Família e Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. O homem, de 29 anos, foi encaminhado para a 27ª Delegacia de Polícia Civil.