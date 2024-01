Agressor queima 40% do corpo da namorada e é preso no Entorno

Em Santo Antônio do Descoberto (GO), um homem foi preso após tentar colocar fogo no corpo da namorada, de 17 anos, nesta terça-feira (23/1). O criminoso, de 37 anos, foi pego em flagrante após jogar álcool na jovem e tentar incendiá-la, queimando cerca de 40% do corpo da vítima.

O agressor ainda levou a mulher ao Hospital Municipal Dom Luiz Fernandes e fugiu depois de deixá-la no local. O homem, que tinha queimado um pouco do braço, contou para a equipe de saúde que as queimaduras foram causadas por um acidente doméstico, versão que a jovem, coagida, confirmou.

Após a fuga dele, a mulher contou a verdade aos profissionais de saúde. Ela afirmou que o homem a torturou com uma chave de fenda e tentou queimá-la por conta de “ciúmes”. Os policiais da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Águas Lindas de Goiás (GO) encontraram o homem na casa vizinha. O criminoso já tinha passagens pela polícia, inclusive pela Lei Maria da Penha.

Devido à gravidade das queimaduras, a mulher foi transferida para o Hospital Regional de Asa Norte (HRAN), onde segue sob cuidados da equipe de saúde.