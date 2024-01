Mochila com 5kg de crack é abandonada dentro de ônibus interestadual

Os policiais militares do Grupo Tático Operacional (Gtop 33) do 13º Batalhão de Polícia apreenderam, na noite desta terça-feira (23/1), aproximadamente 5kg de crack em um ônibus interestadual, na Rodoviária de Sobradinho. A droga estava guardada dentro de uma mochila que foi deixada dentro do transporte coletivo.



Por volta das 23h30, os policiais abordaram o ônibus interestadual. Todos os passageiros e bagagens do maleiro superior foram retirados. No entanto, uma mochila foi abandonada no compartimento sem que ninguém a reconhecesse como proprietário.

Ao abrirem a bolsa, os militares encontraram cinco barras de crack com aproximadamente 1kg cada. Como nenhum dos passageiros se declarou proprietário da mochila, a droga foi apreendida e apresentada na 13ª Delegacia de Polícia (Sobradinho).