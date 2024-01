Guará lidera ofertas de vagas de emprego nesta quinta-feira (25/1)

As agências do trabalhador do Distrito Federal estão com 355 vagas de emprego abertas nesta quinta-feira (25). Todas oferecem benefícios, além da remuneração. Interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a alguma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Do total de vagas, 169 são para atuar no Guará. São 100 vagas para auxiliar operacional lotadas na Zona Industrial, com salário de R$ 1.412. Também há demanda para 50 vendedores porta a porta (R$ 1.811), cinco supervisores de vendas comercial (R$ 3.087), três operadores de empilhadeira (R$ 1.450), três motoristas de caminhão (R$ 1.450), três motofretistas (R$ 1.835), dois vidraceiros (R$ 1.700), dois auxiliares administrativos (R$ 1.835) e um fiscal de prevenção de perdas (R$ 2.660).

No ramo alimentício, há duas oportunidades para salgadeiro e duas para pizzaiolo na Asa Norte, todas sem cobrança de escolaridade (R$ 2.000); duas para padeiro na Candangolândia (R$ 1.800); duas para chapeiro no Riacho Fundo II (R$ 1.500); e uma para cozinheiro geral em Ceilândia (R$ 1.600). Há ainda três postos de açougueiro disponíveis, sem local fixo de trabalho e com oferta de R$ 1.717,20.

Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar nas unidades e pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Há, ainda, o Canal do Empregador no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

*Com informações da Agência Brasília