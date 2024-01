Na manhã desta quinta-feira (25/01), iniciou-se a renovação da vegetação do Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek. Serão plantadas 3 mil mudas de árvores nativas do cerrado, como Pau Brasil, Pitanga, Mutamba, Louro Pardo, Fisocalima, além de cinco tipos de Ipê.

O projeto, realizado pelo Governo do Distrito Federal, em conjunto com a administração do Plano Piloto, a Secretaria de Estado do DF, e o Instituto Brasília Ambiental (IBRAM), já incorporou cerca de R$500 mil do orçamento interno da Novacap.

O diretor-presidente da Novacap, Fernando Leite, recebeu o governador do DF, Ibaneis Rocha, explicando que cada uma das mudas terá uma etiqueta com QR Code para que os visitantes possam conferir as informações de identificação da espécie.

“Isso ajuda, porque, muitas vezes, as pessoas não têm noção de onde veio aquela árvore, o que ela produz, e esse QR code faz com que haja contato direto com esse conhecimento”, afirmou o governador, Ibaneis Rocha. “Teremos aqui em Brasília um bosque nativo que vai ajudar, ainda mais, a atrair pessoas ao Parque da Cidade. É uma grande oportunidade para a cidade se renovar”, completou o chefe do executivo.

Entenda o caso

Em agosto de 2023, os pinheiros do Parque da Cidade começaram a ser retirados pela Novacap, após provocarem graves acidentes em visitantes. As árvores, não são típicas do cerrado e estavam plantadas há mais de 40 anos. Muitas apresentavam podridão e fungos. Assim, e a Secretaria de Esportes, autorizaram a derrubada de 1.628 árvores em uma área de 6,2 hectares, que compreende os estacionamentos 4 e 5.