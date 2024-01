194 mil pessoas no DF estão na faixa etária para receber vacina da dengue no DF

O Ministério da Saúde divulgou, na manhã desta quinta-feira (25/1), a lista de unidades federativas que receberão as primeiras doses da vacina contra a dengue e o Distrito Federal está incluso. A imunização começa em fevereiro na rede pública e a primeira parcela da população a ser vacinada serão as crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, faixa etária que concentra maior número de hospitalização por dengue depois das pessoas idosas. A vacina não foi autorizada pela Anvisa para os maiores de 60 anos.

De acordo com a Secretária de Saúde do Distrito Federal, Lucilene Florêncio, nesta primeira leva, no DF há 194 mil crianças e jovens de 10 a 14 anos. A secretária anunciou ainda que o GDF pedirá ajuda às Forças Armadas para o enfrentamento da dengue. "A vacina vem nos dar um alento, mas não temos quantidade suficiente, então temos que fazer a nossa parte. Conversei com a ministra e nós vamos pedir apoio ao Ministério da Defesa e ao Exército para que a gente possa estar ampliando o cuidado, principalmente porque as equipes estão cansadas. Não deu tempo ainda de recuperar da época de covid e já estamos nessa situação", declarou a secretária em coletiva de imprensa, na manhã desta quinta-feira (25/1).