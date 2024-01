O governador do DF, Ibaneis Rocha, afirmou, nesta quinta-feira (25/1), que está aguardando a liberação do ministério da saúde para colocar em prática a vacinação no Distrito Federal. O Ministério da Saúde liberou, na manhã de hoje, a lista de municípios que receberão as primeiras doses da Qdenga, vacina contra a dengue. De acordo com o planejamento, 16 estados possuem municípios que estão de acordo com os requisitos para o início da vacinação, o DF está na lista de prioridades.

“Aguardamos a liberação pelo ministério da Saúde, sabemos que as doses são poucas, mas o que chegar já vamos colocar em prática nas nossas unidades básicas de saúde para poder fazer a vacinação da população. Esperamos que o governo federal adquira mais vacinas para alcançarmos um público cada vez maior”, observou Ibaneis, demonstrando preocupação com a dengue. “Estamos trabalhando muito pesado com essa questão no DF, reunindo o corpo de bombeiros, a secretaria de saúde, colocamos as tendas de hidratação para ajudar a população em vários locais da cidade. Agora, contamos com essa vacina para poder chegar à população cada vez mais necessitada do DF.”

A vacina será destinada a crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, população que sofre o maior número de hospitalizações pela doença. A imunização deve começar em fevereiro.