Preso sofre morte cerebral e detento que matou vira réu por homicídio

O preso que foi espancado por outro detento, dentro do Complexo Penitenciário da Papuda, após uma briga no interior da cela, sofreu morte cerebral, no último sábado (20/1).

A morte foi confirmada por meio de nota divulgada pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape) nesta quinta-feira (25/1). André da Silva Lopes, 26 anos, se envolveu em uma briga com Caio Henrique Batista da Silva, 29, dentro de uma cela na Penitenciária do Distrito Federal II (PDFII).

No dia, André, desacordado, foi socorrido por policiais penais que faziam a ronda no presídio. As equipes de saúde da unidade prisional, do Serviço Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionados e levaram o interno ao hospital em um helicóptero.

Caio foi conduzido à 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião).

Réu

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) ofereceu denúncia contra Caio, que era lutador. Em decisão publicada na segunda-feira (22/1), a juíza Nayrene Souza Ribeiro da Costa, do Tribunal do Júri de Brasília, tornou o homem réu. Ele irá responder por homicídio.