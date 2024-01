Preso é levado de helicóptero ao hospital após briga em cela da Papuda

Um preso do Complexo Penitenciário da Papuda foi socorrido após ser agredido por um colega de cela, na Penitenciária do Distrito Federal II (PDFII), na tarde desta quinta-feira (11/1).

A briga teria ocorrido no interior da cela, segundo informou a Secretaria de Administração Penitenciária (Seape-DF). O detento agredido, de 28 anos, estava desacordado e foi socorrido por policiais penais que faziam a ronda no presídio.

As equipes de saúde da unidade prisional, do Serviço Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta de 15h50 e levaram o interno ao hospital em um helicóptero. O agressor foi conduzido à 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião). O Correio apurou que o preso agredido segue internado no hospital.