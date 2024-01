Criminosa se passava por passageira para roubar motoristas de app no DF

Uma jovem, de 21 anos, foi presa, nesta quinta-feira (25/1), acusada de se passar por passageira para roubar motoristas de transporte por aplicativo no Distrito Federal. Mayara Silva, mais conhecida como Japinha, agia com comparsas e, em um dos assaltos, cometeu tentativa de latrocínio contra um trabalhador.

As investigações foram conduzidas pela 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte) e começaram em 26 de setembro do ano passado, depois que Mayara e outros criminosos assaltaram um motorista de app em Valparaíso de Goiás. Na ocasião, ela acionou a corrida pelo aplicativo In Drive do município goiano até a Quadra 827 de Samambaia. Ao chegar no destino, a criminosa desceu do veículo e informou ao motorista que uma amiga sairia de casa para pagar a viagem.









No entanto, instantes depois que Mayara desceu do carro, três comparsas dela abordaram o trabalhador e, armado com facas, anunciaram o roubo. O motorista acelerou o carro para fugir, mas um dos autores se segurou na porta do carro e desferiu golpes de facada no tórax da vítima. Caído, o motorista correu até à Unidade de Pronto-Atendimento de Samambaia, onde foi atendida e passou por cirurgia.

Em outro assalto, em 4 de outubro do ano passado, Mayara agiu novamente com os comparsas. Ela solicitou uma corrida da quadra 827 para a quadra 425 de Samambaia e, no destino, ela usou a mesma lábia e pediu que o motorista aguardasse, pois uma amiga viria para pagar. Momentos depois, dois criminosos apareceram e um dos autores que acompanhava Mayara ameaçou a vítima com uma faca no pescoço e anunciou o roubo. O trabalhador reagiu, entrou em luta corporal com o assaltante e conseguiu tomar a faca.

As investigações apontaram que a criminosa e os comparsas praticaram pelo menos mais dois roubos contra motoristas de aplicativos. Mayara estava escondida em Goiás e foi presa no Jardim Céu Azul, em Valparaíso.