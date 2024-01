Modelo denuncia agressão de chef de cozinha no Setor de Clubes: "Dói para comer"

Um agressor foi preso na madrugada da última sexta-feira (19/1) após agredir uma colega de trabalho com quem tinha um envolvimento. A modelo e estudante de odontologia Geovanna Vitória, 19 anos, denunciou o subchefe de cozinha, de 23 anos, que foi solto após dois dias na cadeia. Segundo a jovem, os dois estavam ficando, mas não tinham um relacionamento.

O crime ocorreu no Setor de Clubes Sul, perto do local onde os dois trabalham. O homem teria pego o celular de Geovanna e lido mensagens sem autorização. Ele desferiu socos no rosto da jovem e só não continuou pois foi impedido por amigos dela. Momentos depois, o criminoso invadiu a casa da modelo, onde ela estava com a prima, e a agrediu novamente.

A universitária utilizou as redes sociais para contar a história. Segundo ela, a decisão de se expor veio porque “sempre que acontece uma merda dessa, colocam a culpa da vítima”. Ainda assim, Geovanna afirma que leu comentários, principalmente de homens, apoiando o agressor. “É melhor estar viva e lendo comentários ruins do que morta e lendo comentários bons”, comentou.

Mesmo com medida protetiva, ela ainda teme que o agressor, que está solto, possa aparecer de novo. A modelo relatou ainda a injustiça que é estar sem sair de casa por medo enquanto o agressor está solto. Ela ainda criticou o atendimento da Polícia do DF. Segundo ela, no momento de colher o testemunho, o funcionário registrou que o homem teria invadido a casa com intenção de “conversar” com ela.

Pelas redes sociais, ela mostrou as marcas no rosto. “Dói para comer”, falou ela ao se referir a uma região na bochecha.

Onde pedir ajuda

Se estiver em uma situação de violência doméstica ou conhecer vítima de agressão, denuncie. A denúncia pode ser feita por telefone, internet ou presencial. Em caso de terceiros, a identidade do denunciante é preservada.

Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) - telefone 190. Uma viatura é enviada imediatamente até o local. Serviço disponível 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

Polícia Civil do DF (PCDF) - denúncias pelo número 197 ou pelo contato (61) 98626-1197, pelo e-mail podenuncia197@pcdf.df.gov.br ou no site www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher

denúncias pelo número 197 ou pelo contato (61) 98626-1197, pelo e-mail podenuncia197@pcdf.df.gov.br ou no site www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher Central de Atendimento à Mulher - ligue 180.